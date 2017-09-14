Старт навчань "Захід-2017": Білорусь обіцяє, що росіяни до жовтня підуть

У Білорусі 14 вересня розпочинаються спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017".

Як зазначає "Радіо Свобода", Білорусь і Росія з 2009 року поновили ці навчання, як було колись у країнах Варшавського договору.

Такі навчання проводять раз на два роки почергово на території Білорусі та Росії – лише у 2015 році не було таких навчань.

Особливість навчань у 2017 році – зміна геополітичної обстановки: агресивні дії Росії проти України та її протистояння з НАТО, а також роль Білорусі як переговорного майданчика щодо конвлікту на Донбасі.

За даними білоруського міністерства оборони, на території Білорусі навчання пройдуть на 7-ми полігонах та у двох окремих місцевостях, навчатимуться 10 200 військовослужбовців, із них 7 тисяч – із білоруських підрозділів, 3 тисячі – з російських.

Такими силами робити агресію проти сусідів чи анексію неможливо, наполягають білоруські військові.

Білоруська опозиція побоюється, що Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі. Зокрема білоруський опозиційний лідер Микола Статкевич оцінює таку вірогідність у 10%.

Міністерство оборони Білорусі 13 вересня знову наголосило на оборонному характері навчань "Захід-2017" та обіцяло, що всі російські військові, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

Як заявив 13 вересня керівник департаменту міжнародного військового співробітництва оборонного відомства Білорусі генерал-майор Олег Воїнов, навчання навмисно віддалені від суміжних територій з Україною, Литвою, Латвією і Польщею.

Міноборони Білорусі обіцяє звітувати щодня про хід навчань.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання "Захід-2017" для агресії чи збільшення своєї військової присутності в регіоні, а Білорусь перетворити на плацдарм для наступу на Україну.

Союз НАТО дислокував 4 батальйонні бойові групи, загалом майже 4500 військовослужбовців, в Естонії, Латвії, Литві й Польщі, щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими діями Росії після окупації нею українського Криму і агресії на сході України.