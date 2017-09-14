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Старт учений "Запад-2017" Беларусь обещает, что россияне до октября уйдут

Четверг, 14 сентября 2017, 08:48

В Беларуси 14 сентября начинаются совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

Как отмечает "Радио Свобода", Беларусь и Россия с 2009 года возобновили эти учения, как было когда-то в странах Варшавского договора.

Такие учения проводятся раз в два года поочередно на территории Беларуси и России – только в 2015 году не было таких учений.

Особенность учений в 2017 году – изменение геополитической обстановки: агрессивные действия России против Украины и ее противостояние с НАТО, а также роль Беларуси как переговорной площадки в обсуждении конфликта на Донбассе.

По данным белорусского министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на 7-ми полигонах и в двух отдельных местностях, учиться будут 10 200 военнослужащих, из них 7 тысяч – из белорусских подразделений, 3 тысячи – из российских.

Такими силами делать агрессию против соседей или аннексию невозможно, настаивают белорусские военные.

Белорусская оппозиция опасается, что Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В частности белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич оценивает такую ​​вероятность в 10%.
 
Министерство обороны Беларуси 13 сентября вновь заверило в оборонном характере учений "Запад-2017" и обещало, что все российские военные, которые участвуют в них, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

Как заявил 13 сентября руководитель департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Беларуси генерал-майор Олег Воинов, учения намеренно удалены от смежных территорий с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей.

Минобороны Беларуси обещает отчитываться ежедневно о ходе учений.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, опасались, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для агрессии или увеличения своего военного присутствия в регионе, а Беларусь превратить в плацдарм для наступления на Украину.

Союз НАТО дислоцировал 4 батальонные боевые группы, в целом почти 4500 военнослужащих, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, чтобы заверить эти страны в поддержке перед все более агрессивными действиями России после оккупации ею украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

 

Темы: БеларусьРосcияармия
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