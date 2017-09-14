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В Одесі госпіталізували 2 людей через вибух гранати

Четвер, 14 вересня 2017, 10:37

В Одесі під час конфлікту між групою чоловіків на вул. Люстдорфська дорога кинули гранату, двох потерпілих госпіталізували.

Про це "Українській правді" повідомили в поліції Одещини.

На запитання, скількох людей госпіталізували через вибух, у поліції відповіли: "Двоє чоловіків доставлено до лікарні. Одного відпустили, одного залишили".

 
Місце вибуху гранати в Одесі
фото поліції
 
Місце вибуху гранати в Одесі
фото поліції

Водночас у Facebook поліцейські зазначають, що о 00:40 четверга невідомий повідомив поліції, що на вул. Люстдорфська дорога вибухнула граната.

"Попередньо встановлено, що між невідомим чоловіком і продавчинею торгового об'єкту виникла сварка. До них підійшли двоє одеситів, які заступилися за жінку. Зловмисник, під час конфлікту вистрілив з предмета, схожого на пістолет в 36-річного місцевого жителя. Потім кинув у бік другого 30-річного чоловіка предмет, схожий на гранату", - йдеться у повідомленні.

Від вибуху чоловік отримав осколкові поранення ніг.

Підозрюваний втік. Правоохоронці встановлюють його особу.

З місця події вилучили змиви різних речовин, металеву скобу, металеві осколки від гранати "РГД-5".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкцією статті передбачено позбавлення волі від семи до дванадцяти років.

Теми: криміналполіціяОдеса
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