В Одесі госпіталізували 2 людей через вибух гранати
В Одесі під час конфлікту між групою чоловіків на вул. Люстдорфська дорога кинули гранату, двох потерпілих госпіталізували.
Про це "Українській правді" повідомили в поліції Одещини.
На запитання, скількох людей госпіталізували через вибух, у поліції відповіли: "Двоє чоловіків доставлено до лікарні. Одного відпустили, одного залишили".
Водночас у Facebook поліцейські зазначають, що о 00:40 четверга невідомий повідомив поліції, що на вул. Люстдорфська дорога вибухнула граната.
"Попередньо встановлено, що між невідомим чоловіком і продавчинею торгового об'єкту виникла сварка. До них підійшли двоє одеситів, які заступилися за жінку. Зловмисник, під час конфлікту вистрілив з предмета, схожого на пістолет в 36-річного місцевого жителя. Потім кинув у бік другого 30-річного чоловіка предмет, схожий на гранату", - йдеться у повідомленні.
Від вибуху чоловік отримав осколкові поранення ніг.
Підозрюваний втік. Правоохоронці встановлюють його особу.
З місця події вилучили змиви різних речовин, металеву скобу, металеві осколки від гранати "РГД-5".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкцією статті передбачено позбавлення волі від семи до дванадцяти років.