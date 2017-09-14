В Одессе госпитализировали 2 человек из-за взрыва гранаты

В Одессе во время конфликта между группой мужчин на ул. Люстдорфская дорога бросили гранату, двух пострадавших госпитализировали.

Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Одесской области.

На вопрос, сколько человек госпитализированы из-за взрыва, в полиции ответили: "Двое мужчин доставили в больницу. Одного отпустили, одного оставили".

Место взрыва гранаты в Одессе фото полиции

Место взрыва гранаты в Одессе фото полиции

В то же время в ​​Facebook полицейские отмечают, что в 00:40 четверга неизвестный сообщил полиции, что на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната.

"Предварительно установлено, что между неизвестным мужчиной и продавщицей торгового объекта возникла ссора. К ним подошли двое одесситов, которые вступились за женщину. Злоумышленник во время конфликта выстрелил из предмета, похожего на пистолет в 36-летнего местного жителя. Затем бросил в сторону второго 30-летнего мужчины предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении.

От взрыва мужчина получил осколочные ранения ног.

Подозреваемый скрылся. Правоохранители устанавливают его личность.

С места происшествия изъяли смывы различных веществ, металлическую скобу, металлические осколки от гранаты "РГД-5".

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы от семи до двенадцати лет.