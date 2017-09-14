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Американця кинули до в'язниці за пост про Клінтон

Четвер, 14 вересня 2017, 10:59

Суд США 13 вересня відправив до в'язниці колишнього керівника фармкомпанії Мартіна Шкрелі за пост у Facebook про колишнього держсекретаря і кандидата в американські президенти Хілларі Клінтон.

Про це пишуть кілька американських видань.

Згідно з повідомленнями, Шкрелі, який проходить по іншій справі - про шахрайство з цінними паперами, написав в соцмережі пост, в якому запропонував винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за пасмо волосся Клінтон.

"Фонд Клінтон готовий вбивати, щоб захистити свої секрети. Під час презентаційного туру нової книги Клінтон спробуйте добути її волосся. Мені воно потрібно, щоб підтвердити свої підозри. Заплачу за волосся, отримані від Хілларі Клінтон, 5 тисяч доларів", - йдеться в його пості.

Суддя визнав це повідомлення "закликом до нападу" на політика і скасував попереднє судове рішення, яким Шкрелі тимчасово звільнявся від тюремного ув'язнення за шахрайство.

"Той факт, що він як і раніше не розуміє наслідки своїх дій і слів, свідчить про те, що він може становити загрозу для суспільства", - прокоментував своє рішення окружний суддя Кійо Мацумото.

Прямо із залу суду колишнього фармацевта повели під конвоєм до тюремної камери.

У серпні 34-річного Шкрелі, керівника фармацевтичної компанії Retrophin Inc, визнали винним за трьома з восьми звинувачень, в тому числі в шахрайстві з цінними паперами. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Остаточний вирок повинні оголосити 16 січня 2018 року.

 
Мартін Шкрелі
Фото www.bloomberg.com

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКлінтонсуд
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