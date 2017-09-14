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Американца бросили в тюрьму за пост о Клинтон

Четверг, 14 сентября 2017, 10:59

Суд США 13 сентября отправил в тюрьму бывшего руководителя фармкомпании Мартина Шкрели за пост в Facebook о бывшем госсекретаре и кандидате в американские президенты Хиллари Клинтон.

Об этом пишут несколько американских изданий.

Согласно сообщениям, Шкрели, который проходит по другому делу - о мошенничестве с ценными бумагами, написал в соцсети пост, в котором предложил вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за прядь волос Клинтон.

"Фонд Клинтон готов убивать, чтобы защитить свои секреты. Во время презентационного тура новой книги Клинтон попробуйте добыть ее волосы. Мне они нужны, чтобы подтвердить свои подозрения. Заплачу за волосы, полученные от Хиллари Клинтон, 5 тысяч долларов", - говорится в его посте.

Судья счел это сообщение "призывом к нападению" на политика и отменил прежнее судебное решение, которым Шкрели временно освобождался от тюремного заключения за мошенничество.

"Тот факт, что он по-прежнему не понимает последствия своих действий и слов, свидетельствует о том, что он может представлять угрозу для общества", - прокомментировал свое решение окружной судья Кийо Мацумото.

Прямо из зала суда бывшего фармацевта увели под конвоем в тюремную камеру.

В августе 34-летнего Шкрели, руководителя фармацевтической компании Retrophin Inc, признали виновным по трем из восьми обвинений, в том числе в мошенничестве с ценными бумагами. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор должны огласить 16 января 2018 года.

 
Мартин Шкрели
Фото www.bloomberg.com

Евгений Кизилов, УП

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Темы: СШАКлинтонсуд
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