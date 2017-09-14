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Суд змусив Нацполіцію перевірити фінансових донорів Опоблоку

Четвер, 14 вересня 2017, 11:41

Шевченківський суд міста Києва зобов’язав Національну поліцію перевірити дані з фінансового звіту партії "Опозиційний блок".

Відповідне рішення було ухвалене за зверненням юристів Bihus.info.

Згідно з рішенням суду від 11 вересня, Нацполіція має негайно внести відомості до ЄРДР за статтею 159-1 ККУ "Порушення порядку фінансування політичної партії" і розпочати досудове розслідування.

 
 

Як відомо, згідно зі звітом "Опозиційного блоку", добровільні внески від юридичних осіб у 2016 році склали 11,7 мільйонів гривень.

Водночас, в ході журналістського розслідування вдалось з’ясувати, що деякі фірми-донори зареєстровані у "віртуальному офісі" в перукарні, а інші – на рибному держпідприємстві. Серед них - компанія ТОВ "Гіперіон мега", що перерахувала на рахунок "Опоблоку" більше мільйона гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович.

Журналісти програми відвідали директора, і з’ясували, що Ткаченку не відомо ані про внески, ані про саму компанію.

Стаття 159-1 ККУ передбачає відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії.

Посадовим особам "Опозиційного блоку" може загрожувати штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі строком до 2 років.

Повний огляд офіційного фінансування парламентських партій читайте тут.

"Українська правда" у Threads

Теми: Опозиційний блокполіція
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