Суд обязал Нацполицию проверить финансовых доноров Оппоблока

Шевченковский суд Киева обязал Национальную полицию проверить данные из финансового отчета партии "Оппозиционный блок".



Соответствующее решение было принято после обращения юристов Bihus.info.



Согласно решению суда от 11 сентября, Нацполиция должна немедленно внести сведения в Единый реестр по статье 159-1 УК "Нарушение порядка финансирования политической партии" и начать досудебное расследование.

Как известно, согласно отчету "Оппозиционного блока", добровольные взносы от юридических лиц в 2016 году составили 11,7 миллиона гривен.



В то же время, в ходе журналистского расследования удалось выяснить, что некоторые фирмы-доноры зарегистрированы в "виртуальном офисе" в парикмахерской, а другие – на рыбном госпредприятии. Среди них – компания ООО "Гиперион мега", что перечислила на счет "Оппоблока" более миллиона гривен, директором и учредителем которой является Ткаченко Владимир Иванович.



Журналисты программы посетили директора, и выяснили, что ему Ткаченко не известно ни о вкладах, ни о самой компании.

Статья 159-1 УК предусматривает ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, или в финансовом отчете о поступлении и использовании средств избирательного фонда партии.

Должностным лицам "Оппозиционного блока" может грозить штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до 2 лет.

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