Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці не вірять в подолання корупції – Transparency International

Четвер, 14 вересня 2017, 12:15

Українці вірять в нездоланність корупції, тому владі треба показувати більше конкретних випадків подолання корупції і покарання винних.

Про це на брифінгу, присвяченому фестивалю "Кіно проти корупції", в Києві заявив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні корупціонери не покарані, хіба що дрібні чиновники. Зросла кількість людей, які не вірять, що корупція в цілому може бути покарана. Якщо в 2013 році 80% українців вважали, що уряд не може перемогти корупцію, то на сьогодні цей показник 86% ", - підкреслив Юрчишин.

Він також додав, що 38% українців безпосередньо стикалися з корупцією – у них вимагали хабар або вони змушені були давати хабар.

"Треба більше прикладів подолання корупції, навіть майбутнє діючої влади залежить від того, чи зможуть вони пред'явити суспільству факти подолання і покарання корупції", - сказав Юрчишин.

Він упевнений – якщо в суспільстві є думка, що корупція непереможна, то люди легше будуть піддаватися корупційним діям.

"Медіа формує думку, тому важливо показувати факти покарання великих корупційних діянь. Адже навіть колишнього президента Януковича сьогодні судять у справі про держзраду, а не за корупцію", - підсумував Юрчишин.

Фестиваль "Кіно проти корупції" стартує 14 вересня в Києві. У його рамках відбудеться показ фільмів-розслідувань від українських журналістів, а також 6 європейських фільмів, які досліджують природу корупції.

Усі покази безкоштовні.

Крім Києва, вони також пройдуть в Кривому Розі, Полтаві, Сєверодонецьку, Житомирі та Запоріжжі.

Теми: корупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
корупція
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: