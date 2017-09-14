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Украинцы не верят в победу над коррупцией – Transparency International

Четверг, 14 сентября 2017, 12:15

Украинцы верят в непреодолимость коррупции, поэтому властям надо показывать больше конкретных случаев преодоления коррупции и наказания виновных.

Об этом на брифинге, посвященном фестивалю "Кино против коррупции", в Киеве заявил исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня коррупционеры не наказаны, разве что мелкие чиновники. Возросло количество людей, которые не верят, что коррупция в целом может быть наказана. Если в 2013 году 80% украинцев считали, что правительство не может победить коррупцию, то на сегодня этот показатель 86%", - подчеркнул Юрчишин.

Он также добавил, что 38% украинцев напрямую сталкивались с коррупцией – у них требовали взятку или они вынуждены были давать взятку.

"Надо больше примеров побежденной коррупции, даже будущее действующей власти зависит от того, смогут ли они предъявить обществу факты преодоленной и наказанной коррупции", - сказал Юрчишин.

Он уверен – если в обществе есть мнение, что коррупция непобедима, то люди легче будут поддаваться коррупционным действиям.

"Медиа формирует мнение, поэтому важно показывать факты наказанных крупных коррупционных деяний. Ведь даже бывшего президента Януковича сегодня судят по делу о госизмене, а не по коррупции", - подытожил Юрчишин.

Фестиваль "Кино против коррупции" стартует 14 сентября в Киеве. В его рамках состоится показ фильмов-расследований от украинских журналистов, а также 6 европейских фильмов, исследующих природу коррупции.

Все показы бесплатны. Кроме Киева они также пройдут в Кривом Роге, Полтаве, Северодонецке, Житомире и Запорожье.

  

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Темы: коррупция
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