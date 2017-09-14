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На Херсонщині затримали 8 росіян з арсеналом зброї

Четвер, 14 вересня 2017, 14:21

Правоохоронці затримали у Херсонській області вісьмох росіян з арсеналом зброї, які підозрюються у скоєнні розбійного нападу.

Про це повідомляють поліція регіону та прикордонна служба.

За даними поліції, під час обшуку в рамках розслідування розбійного нападу в одному із домоволодінь села Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області правоохоронці затримали 8 уродженців іноземних держав.

У них вилучили саморобний вибуховий пристрій, 6 гранат, автомат Калашнікова, дві гвинтівки, одна з яких снайперська, та чотири пістолети. Також під час обшуку були знайдені тепловізори, прилади нічного бачення, військова форма, балаклави та "отримані злочинним шляхом" 36 тисяч доларів.

"Також у затриманих виявлені особисті документи, які викликають сумнів у справжності", - зазначають у відомстві.

За даними Державної прикордонної служби, усі затримані - вихідці з Росії, а саме з Дагестану та Чечні. В Україні вони діяли під прикриттям однієї з місцевих патріотичних організацій. Більшість з затриманих незаконно перебувають на території України.

До участі у викритті зловмисників, окрім працівників карного розшуку, були залучені бійці підрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

 
 
 

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяХерсонська областькримінал
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