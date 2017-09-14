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На Херсонщине задержали 8 россиян с арсеналом оружия

Четверг, 14 сентября 2017, 14:21

Правоохранители задержали в Херсонской области восьмерых россиян с арсеналом оружия, которые подозреваются в совершении разбойного нападения.

Об этом сообщают полиция региона и пограничная служба.

По данным полиции, во время обыска в рамках расследования разбойного нападения в одном из домовладений села Чернобаевка Белозерского района Херсонской области правоохранители задержали 8 уроженцев иностранных государств.

У них изъяли самодельное взрывное устройство, 6 гранат, автомат Калашникова, 2 винтовки, одна из которых снайперская, и четыре пистолета. Также во время обыска были найдены тепловизоры, приборы ночного видения, военная форма, балаклавы и "полученные преступным путем" 36 тысяч долларов.

"Также у задержанных обнаружены личные документы, вызывающие сомнение в подлинности", - отмечают в ведомстве.

По данным Государственной пограничной службы, все задержанные - выходцы из России, а именно из Дагестана и Чечни. В Украине они действовали под прикрытием одной из местных патриотических организаций. Большинство из задержанных незаконно находятся на территории Украины.

К участию в выявлении злоумышленников, кроме работников уголовного розыска, были привлечены бойцы подразделения КОРД и роты полиции особого назначения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

 
 
 

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеХерсонская областькриминал
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