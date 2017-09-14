На Херсонщине задержали 8 россиян с арсеналом оружия
Правоохранители задержали в Херсонской области восьмерых россиян с арсеналом оружия, которые подозреваются в совершении разбойного нападения.
Об этом сообщают полиция региона и пограничная служба.
По данным полиции, во время обыска в рамках расследования разбойного нападения в одном из домовладений села Чернобаевка Белозерского района Херсонской области правоохранители задержали 8 уроженцев иностранных государств.
У них изъяли самодельное взрывное устройство, 6 гранат, автомат Калашникова, 2 винтовки, одна из которых снайперская, и четыре пистолета. Также во время обыска были найдены тепловизоры, приборы ночного видения, военная форма, балаклавы и "полученные преступным путем" 36 тысяч долларов.
"Также у задержанных обнаружены личные документы, вызывающие сомнение в подлинности", - отмечают в ведомстве.
По данным Государственной пограничной службы, все задержанные - выходцы из России, а именно из Дагестана и Чечни. В Украине они действовали под прикрытием одной из местных патриотических организаций. Большинство из задержанных незаконно находятся на территории Украины.
К участию в выявлении злоумышленников, кроме работников уголовного розыска, были привлечены бойцы подразделения КОРД и роты полиции особого назначения.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Украинская правда