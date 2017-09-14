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У Кабміні заговорили про підвищення "мінімалки" до 4 тисяч

Четвер, 14 вересня 2017, 13:58

Віце-прем`єр-міністр Павло Розенко вважає за необхідне підвищити мінімальну зарплату в Україні до 4 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Нещодавно була заява фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України про те, що народні депутати вважають обґрунтованою цифру 4 тисячі гривень, і я абсолютно підтримую позицію фракції в цьому питанні", - сказав Розенко в ефірі "Українського радіо".

Урядовець висловив сподівання, що в процесі роботи над держбюджетом у Верховній Раді члени Кабміну разом з депутатами дійдуть згоди, коли можна буде підняти рівень мінімальної зарплати до такої цифри.

Він нагадав також про двократне підвищення "мінімалки" цього року і звернув увагу на позитивні наслідки такого кроку.

"Жодного негативу від підвищення мінімальної заробітної плати ми не побачили. Тому таким курсом, я переконаний, влада піде і далі", - наголосив Розенко.

Як повідомлялося, у проекті державного бюджету закладене підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3 723 гривень.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівзарплати
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