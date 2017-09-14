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В Кабмине заговорили о повышении "минималки" до 4 тысяч

Четверг, 14 сентября 2017, 13:58

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает необходимым повысить минимальную зарплату в Украине до 4 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тысячи гривен, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе", - сказал Розенко в эфире "Украинского радио".

Чиновник выразил надежду, что в процессе работы над госбюджетом в Верховной Раде члены Кабмина вместе с депутатами придут к согласию относительно того, когда можно будет поднять уровень минимальной зарплаты до такой цифры.

Он напомнил также о двукратном повышении "минималки" в этом году и обратил внимание на положительные последствия такого шага.

"Никакого негатива от повышения минимальной заработной платы мы не увидели. Поэтому таким курсом, я убежден, власть пойдет и дальше", - отметил Розенко.

Как сообщалось, в проекте государственного бюджета заложено повышение с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 3 723 гривен.

Украинская правда

Темы: Кабинет министровзарплаты
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