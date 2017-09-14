Україна випробувала безпілотник ударної дії – РНБО

Україна провела вдалі випробування безпілотника ударної дії.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов після завершення випробувань на полігоні Гончарівське Чернігівської області, інформує прес-служба РНБО.

"Розвідувально-ударний комплекс "Сокіл", який ми сьогодні випробували, складається з однієї розвідувальної та трьох ударних бойових машин, тому він здатний знаходити та точно вражати цілі, використовуючи, залежно від завдань, боєприпаси фугасної, осколково-фугасної та термобаричної дії" – відзначив Турчинов.

Він додав, що випробування 14 вересня "відбувались у надзвичайно складних метеоумовах: пориви вітру 14-17 метрів на секунду".

"Незважаючи на ці проблеми, фактично всі завдання, які були поставлені, – виконані, цілі – вражені", – зазначив він.

Секретар РНБО повідомив, що цей безпілотник – "продукт успішної кооперації українського підприємства "Чезара" з польськими партнерами".

"Випробування відбулися успішно, продемонстрували ефективність цих безпілотних комплексів. Наступний крок – поставити їх на озброєння та ефективно використовувати в бойових умовах", – сказав він.

Секретар РНБО після наради з виробниками та військовими також анонсував, що найближчим часом будуть представлені нові моделі ударних БПЛА "значно більшої дальності застосування та з потужнішими бойовими характеристиками".

Українська правда