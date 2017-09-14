Украина провела испытание беспилотника ударного действия – СНБО

Украина провела удачные испытания беспилотника ударного действия.



Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов после завершения испытаний на полигоне Гончаровское Черниговской области, сообщает пресс-служба СНБО.



"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасной, осколочно-фугасной и термобарической действия" – отметил Турчинов.

Он добавил, что испытания 14 сентября "происходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: порывы ветра 14-17 метров в секунду".

"Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, – выполнены, цели – поражены", – отметил он.

Секретарь СНБО сообщил, что этот беспилотник – "продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" с польскими партнерами".



"Испытания прошли успешно и продемонстрировали эффективность этих беспилотных комплексов. Следующий шаг – поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", – сказал он.



Секретарь СНБО после совещания с производителями и военными также анонсировал, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками".



Украинская правда