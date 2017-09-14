Порошенко: ЄП підтримав ідею скасувати роумінг для українців
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна буде розширювати співпрацю з Євросоюзом після підтримки Європарламентом скасування роумінгу для України.
Про це повідомила його прес-служба.
"Ініціатива, яку я висунув рівно рік тому щодо роумінгу для українських громадян в ЄС, два дні тому була підтримана Європейським Парламентом і уже увійшла в проекти документів на саміт "Східного партнерства", який цієї осені проходитиме у Брюсселі", - сказав Порошенко.
Він зазначив, що Україна розширюватиме співпрацю з ЄС.
"Я вірю в те, що ми можемо увійти до шенгенського cоюзу. Я вірю в те, що ми можемо увійти до митного європейського союзу. Я вірю в те, що ми можемо увійти до єдиного енергетичного союзу. Вірю, що Україна буде членом єдиного авіаційного простору", - заявив Порошенко.
Як повідомлялося, 12 вересня У Європарламенті запропонували скасувати плату за роумінг для України, а також створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, запровадити нові санкції щодо Росії.