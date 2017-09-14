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Порошенко: ЕП поддержал идею отменить роуминг для украинцев

Четверг, 14 сентября 2017, 15:22

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет расширять сотрудничество с Евросоюзом после поддержки Европарламентом отмены роуминга для Украины.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад по роуминга для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов на саммит "Восточного партнерства", который этой осенью пройдет в Брюсселе", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина будет расширять сотрудничество с ЕС.

"Я верю в то, что мы можем войти в шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в единый энергетический союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства", - заявил Порошенко.

Как сообщалось, 12 сентября В Европарламенте предложили отменить плату за роуминг для Украины, а также создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России.

Темы: ЕСЕвропарламентПорошенко
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