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Підводні човни РФ вдарили крилатими ракетами по об’єктах ІДІЛ

Четвер, 14 вересня 2017, 15:51

Підводні човни "Великий Новгород" і "Колпіно" завдали удар крилатими ракетами "Калібр" по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії.

Про це повідомили в Міноборони РФ, повідомляє ТАСС.

За даними військового відомства, ракети з підводного положення у східній частині Середземного моря випустили підводні човни "Великий Новгород" та "Колпіно".

 "Удар крилатими ракетами "Калібр" завдали по важливих об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ в Сирії. Цілями для ураження стали пункти управління, вузли зв'язку, а також склади озброєння і боєприпасів бойовиків в підконтрольних ІДІЛ районах на південний схід від міста Дейр-ез-Зор", - повідомили в Міноборони РФ.

"По об'єктах терористів з підводного положення випущено сім крилатих ракет морського базування. Дальність до цілей склала від 500 до 670 кілометрів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 5 вересня російський фрегат "Адмірал Ессен" обстріляв крилатими ракетами "Калібр" позиції бойовиків "Ісламської держави" біля сирійського міста Дейр-ез-Зор.

Теми: Росіятероризм
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