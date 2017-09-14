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Подводные лодки РФ ударили крылатыми ракетами по объектам ИГИЛ

Четверг, 14 сентября 2017, 15:51

Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам "Исламского государства" в Сирии.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства, ракеты из подводного положения в восточной части Средиземного моря выпустили подводные лодки " Великий Новгород" и "Колпино".

 "Удар крылатыми ракетами "Калибр" нанесли по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор", - сообщили в Минобороны РФ.

"По объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 км", - добавили в ведомстве.

Напомним, 5 сентября российский фрегат "Адмирал Эссен" обстрелял крылатыми ракетами "Калибр" позиции боевиков "Исламского государства" у сирийского города Дейр-эз-Зор.

Европейская правда

Темы: Росcиятерроризм
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