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ГПУ розслідує розкрадання 15 мільйонів гривень працівниками ВР

Четвер, 14 вересня 2017, 16:27

Генеральна прокуратура підозрює співробітників апарату Верховної Ради в розкраданні 15,8 мільйонів гривень при закупівлі послуг з реконструкції системи опалення.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські Новини".

Видання зазначає, що Головне слідче управління ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання посадовими особами апарату Ради коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, виділених на реконструкцію систем опалення-холодопостачання і зміни нагрівальних приладів в адміністративних будівлях парламенту.

"Також правоохоронці розслідують факт зловживання службовим становищем посадовими особами управління справами апарату парламенту в інтересах ТОВ "Вулвер" під час закупівлі та виконання робіт з реконструкції системи опалення та охолодження", - сказано в публікації.

За даними видання, розслідування встановило, що посадові особи управління справами парламенту спільно з директором ТОВ "Вулвер" організували схему розкрадання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію систем опалення-холодопостачання і заміни нагрівальних приладів фанкойлами в адміністративних будинках апарату Ради, розташованих по вулиці Шовковичній, будинок 2 і 4, загальна вартість яких становила 15 830 000 гривень.

"Досудове слідство встановило, що 12 липня 2016 року управлінням адміністративними будівлями справами апарату Ради оголошено тендер на закупівлю робіт з реконструкції системи опалення-холодопостачання, але дата розкриття тендерних пропозицій неодноразово переносилася на підставі усних зауважень посадових осіб апарату парламенту" - повідомляє видання.

А також додає, що в подальшому розпорядженням першого заступника керівника апарату - керуючого справами Петра Боднара від 9 вересня 2016 року кошти з бюджету управління адміністративними будівлями, які призначені на закупівлю робіт, були передані в безпосереднє розпорядження Управління справами апарату Ради, що стало причиною скасування тендера .

"Разом з тим до скасування тендера Управлінням адміністративними будівлями самостійно оголошені торги в системі ProZorro на роботи з реконструкції системи опалення-холодопостачання. Очікувана сума договору становила 16 370 000 гривен ", - наголошується в повідомленні.

Також зазначено, що згодом договір на суму 15 830 412 гривень було підписано з ТОВ "Вулвер".

Генпрокуратура почала розслідувати цей злочин і за рішенням суду отримала доступ до рахунків ТОВ "Вулвер" і до фінансових операцій підприємства.

Теми: ГенпрокуратураВерховна Рада
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