ГПУ расследует хищения 15 миллионов гривен работниками ВР

Генеральная прокуратура подозревает сотрудников аппарата Верховной Рады в хищении 15,8 миллионов гривен при закупке услуг по реконструкции системы отопления.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські Новини".

Издание отмечает, что Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения должностными лицами аппарата Рады средств государственного бюджета в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию систем отопления-холодоснабжения и изменения нагревательных приборов в административных зданиях парламента.

"Также правоохранители расследуют факт злоупотребления служебным положением должностными лицами управления делами аппарата парламента в интересах ООО "Вулвер" при закупке и выполнении работ по реконструкции системы отопления и охлаждения", - сказано в публикации.

По данным издания, расследование установило, что должностные лица управления делами парламента совместно с директором ООО "Вулвер" организовали схему хищения средств государственного бюджета, выделенных на реконструкцию систем отопления-холодоснабжения и замены нагревательных приборов фанкойлами в админзданиях аппарата Рады, расположенных по улице Шелковичной, дом 2 и 4, общая стоимость которых составляла 15 830 000 гривен.

"Досудебное следствие установило, что 12 июля 2016 года управлением административными зданиями управделами аппарата Рады объявлен тендер на закупку работ по реконструкции системы отопления-холодоснабжения, но дата раскрытия тендерных предложений неоднократно переносилась на основании устных замечаний должностных лиц аппарата парламента" - сообщает издание.

А также добавляет, что в дальнейшем распоряжением первого заместителя руководителя аппарата - управляющего делами Петра Боднара от 9 сентября 2016 года средства из бюджета управления административными зданиями, которые предназначены на закупку работ, были переданы в непосредственное распоряжение Управления делами аппарата Рады, что стало причиной отмены тендера.

"Вместе с тем до отмены тендера Управлением административными зданиями самостоятельно объявлены торги в системе ProZorro на работы по реконструкции системы отопления-холодоснабжения. Ожидаемая сумма договора составляла 16 370 000 гривен", - отмечается в сообщении.

Также указано, что впоследствии договор на сумму 15 830 412 гривен был подписан с ООО "Вулвер".

Генпрокуратура начала расследовать данное преступление и по решению суда получила доступ к счетам ООО "Вулвер" и к финансовым операциям предприятия.