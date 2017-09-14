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Силовики попередили про антитерористичні навчання у Маріуполі

Четвер, 14 вересня 2017, 22:23

Силові структури проведуть у Маріуполі навчання з протидії терористичній та диверсійній загрозам 18-20 вересня.

Про це повідомила прес-служба поліції Донеччини.

У тренуваннях братимуть участь СБУ, Нацгвардія, ЗСУ, ДСНС та прикордонна служба.

Вони на практиці відпрацьовуватимуть координацію силових служб для захисту мирного населення від терористичних дій.

Поліція просить мешканців Маріуполя бути пильними та повідомляти до поліції про підозрілих осіб, автомобілі та залишені без нагляду предмети.

"Особлива увага - чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, в тому числі у камуфляжному одязі, які з’явилися у місті нещодавно, орендують житло, погано орієнтуються у місті", - сказано у повідомленні.

У відомстві просять повідомляти про тих, хто буде цікавитися інфраструктурою Маріуполя, розташуванням військових об’єктів та об’єктів, які перебувають під охороною, за телефонами 102, (0629)47-48-22, (0629)47-48-28, (0629)51-98-01, (0629)51-98-02 (цілодобово).

 "Конфіденційність гарантовано", - запевнили у поліції.

Українська правда

Теми: Маріупольполіція
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