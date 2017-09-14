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Силовики предупредили о антитеррористических учениях в Мариуполе

Четверг, 14 сентября 2017, 22:23

Силовые структуры проведут в Мариуполе учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам 18-20 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донбасса.

В тренировке примут участие СБУ, Нацгвардия, ВСУ, ГСЧС и пограничная служба.

Они на практике будут отрабатывать координацию силовых служб для защиты мирного населения от террористических действий.

Полиция просит жителей Мариуполя быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных лицах, автомобилях и оставленных без присмотра предметах.

"Особое внимание - мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, в том числе в камуфляжной одежде, которые появились в городе недавно, арендуют жилье, плохо ориентируются в городе", - сказано в сообщении.

В ведомстве просят сообщать о тех, кто будет интересоваться инфраструктурой Мариуполя, расположением военных объектов и объектов, находящихся под охраной, по телефонам 102, (0629) 47-48-22, (0629) 47-48-28, (0629) 51-98-01, (0629) 51-98-02 (круглосуточно).

"Конфиденциальность гарантирована", - заверили в полиции.

Украинская правда

Темы: Мариупольполиция
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