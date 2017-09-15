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"Схемы": Кличко летает на частном самолете с главой "Укрбуда" Микитасем

Пятница, 15 сентября 2017, 00:25
Схемы: Кличко летает на частном самолете с главой Укрбуда Микитасем

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли Виталий Кличко и нардеп и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась с женой.

Кличко вийшов з віп-терміналу аеропорту «Бориспіль»
Кличко вийшов з віп-терміналу аеропорту «Бориспіль»

Также на борту самолета была Мария Казанцева, которая фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

Кроме того, в списке пассажиров оказался экс-депутат ВР от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах Вадим Столар.

Пасажири чартеру з Неаполя
Пасажири чартеру з Неаполя

В комментарии "Схемам" Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил Микитася на улице в Неаполе и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.

"Господина Микитася встретил в Неаполе на улице, он сказал, что летит в Киев, те, кого он пригласил, кто там с ним летел, я не имею к этому никакого отношения, потому что мне предложили - я согласился", - отметил мэр.

При этом Микитась заявил, что не платил за весь чартер, а только приобрел билет.

Как он оказался в одном самолете с Кличко и Столаром, Микитась сообщить отказался, объяснив, что это "личный вопрос".

В счете за перелет, который Кличко отправил журналистам, указано, что он должен оплатить 1500 евро без НДС на счет компании "Tango limeted", зарегистрированной на Сейшельских островах.

Журналисты обратились к компании AirPink, которая предоставляет в аренду самолет, которым воспользовались Кличко и Микитась, с вопросом, существует ли возможность приобретения отдельного билета на чартер. Компания сказала, что нет такой ​​возможности.

Также в AirPink сообщили, что перелет самолета Неаполь - Киев стоит 13 300 евро.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий Кличко
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