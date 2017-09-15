РосЗМІ: РФ хоче відмовитися від "гуманітарної допомоги" ОРДЛО

Російський уряд має намір відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованого Донбасу на користь фінансування проектів в Криму і Калінінграді.

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на джерела.

Як повідомляє російське видання, 1 вересня за підсумками наради у віце-прем'єра РФ Дмитра Козака було дано доручення Мінфіну Росії "виключити з проекту федерального бюджету на 2018 рік і на плановий період 2019 і 2020 років в повному обсязі витрати на надання в 2019-2020 роках гуманітарної підтримки окремим територіям"

РБК пише, що за словами федерального чиновника і двох джерел, близьких до Кремля, за формулюванням "окремі території", цілком ймовірно, стоять "ДНР" і "ЛНР".

Мінфін у відповідь на запит РБК відмовився від коментарів, як і представник Козака. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповів на запит. Від представників окупованих "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна і Владислава Дейнего отримати коментарі теж не вдалося - на запити і дзвінки журналістів вони не відповіли.

За підрахунками РБК, згідно з протоколом наради Мінфіну РФ, загальна сума, яку потрібно знайти на фінансове забезпечення анексованого Криму і проектів в Калінінградській області становить 165 млрд руб. на три роки.

Перший віце-президент російського Центру політичних технологій Олексій Макаркін заявив, що розподіл коштів йде на користь тих регіонів, які Росія в жодному разі не збирається віддавати, а ось в майбутньому статусі донбаських "республік" вона не впевнена.

При цьому, за словами джерела, неясно, що саме розуміється під витратами на "гуманітарну підтримку", але, швидше за все, це лише один з кількох каналів фінансування окупованих територій.

У пресі лише кілька разів називалися цифри можливої ​​російської допомоги невизнаним "республікам" Донбасу. Агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела в ОРДЛО, що Росія щомісяця перераховує "ДНР" 2,5 млрд руб. на виплати пенсій (російський Мінфін пізніше спростовував, що в російському бюджеті є витрати на такі виплати).

У лютому 2017 року СБУ стверджувала, що бюджетом "ЛНР" на перший квартал цього року передбачено надходження понад 11 млрд руб., з яких близько 9 млрд руб. - допомога російського уряду.

Також, з серпня 2014 року, РФ направила на Донбас 68 автоколон з "гуманітарним вантажем". Крім того, Росія, знову ж в рамках "гуманітарної підтримки", поставляє електроенергію в "ЛНР".