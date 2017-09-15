РосСМИ: РФ хочет отказаться от "гуманитарной помощи" ОРДЛО

Российское правительство намерено отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источники.

Как сообщает российское издание, 1сентября по итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака было дано поручение Минфину России "исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям"

РБК пишет, что, по словам федерального чиновника и двух источников, близких к Кремлю, за формулировкой "отдельные территории", вполне вероятно, стоят "ДНР" и "ЛНР".

Минфин в ответ на запрос РБК отказался от комментариев, как и представитель Козака. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос. От представителей оккупированных "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось — на запросы и звонки журналистов они не ответили.



По подсчетам РБК, согласно протоколу совещания Минфина РФ, общая сумма, которую нужно найти на финансовое обеспечение аннексированного Крыма и проектов в Калининградской области составляет 165 млрд руб. на три года.

Первый вице-президент российского Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил, что распределение средств идет в пользу тех регионов, которые Россия в любом случае не собирается отдавать, а вот в будущем статусе донбасских "республик" она не уверена.

При этом, по словам источника, неясно, что именно понимается под расходами на "гуманитарную поддержку", но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования оккупированных территорий.

В прессе лишь несколько раз назывались цифры возможной российской помощи непризнанным "республикам" Донбасса. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники в ОРДЛО, что Россия ежемесячно перечисляет "ДНР" 2,5 млрд руб. на выплаты пенсий (российский Минфин позднее опровергал, что в российском бюджете есть расходы на такие выплаты).

В феврале 2017 года СБУ утверждала, что бюджетом "ЛНР" на первый квартал этого года предусмотрено поступление свыше 11 млрд руб., из которых около 9 млрд руб. — помощь российского правительства.

Также, с августа 2014 года, РФ направила на Донбасс 68 автоколонн с "гуманитарным грузом". Кроме того, Россия, опять же в рамках "гуманитарной поддержки", поставляет электроэнергию в "ЛНР".