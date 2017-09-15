СМИ: КНДР вновь запустила ракету, которая пролетела над Японией
Японское национальное телевидение сообщило, что Северная Корея, вероятно, запустила ракету.
Об этом сообщает Bloomberg News.
Неопознанная ракета прошла через воздушное пространство Японии недалеко от Хоккайдо в сторону Тихого океана. Япония не пыталась сбить ракету.
Южнокорейские военные сообщили, что ракета была выпущена из КНДР в восточном направлении.
Сеул в связи с запуском созвал встречу Совбеза национальной безопасности.
Как известно, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.
В связи с этим США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом ввести новые санкции против Северной Кореи.
5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.