Бойовики у темряві понад годину обстрілювали КПВВ "Майорське"
П'ятниця, 15 вересня 2017, 09:29
Ввечері 14 вересня бойовики понад годину обстрілювали позицій Збройних сил України в напрямку контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 15 вересня.
"Учора о 21:05 незаконні збройні формування черговий раз з боку населеного пункту Горлівка, що на неконтрольованій українській владі території, здійснювали обстріл позицій Збройних сил України в напрямку КПВВ "Майорське", який вели більше 1 години" – йдеться в повідомленні.
Бойовики використовували стрілецьку зброю та гранатомети.
Під час ведення вогню громадян та транспортних засобів у КПВВ "Майорське" не було. Постраждалих серед цивільних та військових немає.
Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Олена Рощенко, УП