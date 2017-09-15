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Боевики в темноте более часа обстреливали КПВВ "Майорское"

Пятница, 15 сентября 2017, 09:29

Вечером 14 сентября боевики более часа обстреливали позиций Вооруженных сил Украины в направлении контрольного пункта въезда-выезда "Майорское".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины утром 15 сентября.

"Вчера в 21:05 незаконные вооруженные формирования очередной раз со стороны населенного пункта Горловка, что на неконтролируемой украинской власти территории, вели обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ "Майорское", который длился более часа", – говорится в сообщении.

Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы.

Во время ведения огня граждан и транспортных средств в КПВВ "Майорское" не было. Пострадавших среди гражданских и военных нет.

Пограничники ответный огонь не открывали.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассАТОбоевые действияПограничная служба
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