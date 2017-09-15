Боевики в темноте более часа обстреливали КПВВ "Майорское"

Вечером 14 сентября боевики более часа обстреливали позиций Вооруженных сил Украины в направлении контрольного пункта въезда-выезда "Майорское".



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины утром 15 сентября.



"Вчера в 21:05 незаконные вооруженные формирования очередной раз со стороны населенного пункта Горловка, что на неконтролируемой украинской власти территории, вели обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ "Майорское", который длился более часа", – говорится в сообщении.



Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы.



Во время ведения огня граждан и транспортных средств в КПВВ "Майорское" не было. Пострадавших среди гражданских и военных нет.



Пограничники ответный огонь не открывали.



Алена Рощенко, УП