ГПУ таки купила 15 Toyota Corolla у найдорожчій комплектації

Генпрокуратура 13 вересня уклала договір з ТОВ "ВІДІ Автострада" на поставку 15 легковиків Toyota Corolla на загальну суму 9,27 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Як відомо, два аукціони щодо закупівлі Генпрокуратурою нових легкових автомобілів на загальну очікувану суму 12,36 мільйона гривень відбулися 28-29 серпня.

Відзначається, що ГПУ придбала 15 авто Toyota Corolla у найдорожчій комплектації марки Multidrive S (варіатор) Stile по 619 тисяч гривень кожна.

Автівки матимуть камеру заднього виду зі статичною проекцією, двозонний клімат-контроль, аудіо-систему Toyota Touch 2 c кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і шістьма динаміками, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира.

На ринку Toyota Corolla Stile продають по 624 тисячі гривень. У базовій комплектації City автівку можна придбати за 410 тисяч гривень.

Єдиним конкурентом "ВІДІ Автострада" із групи "ВіДі" Віталія Джуринського було ТОВ "Гранд-Мотор" Тетяни Дерешук і депутата Красилівської міськради від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Марії Гвоздьової.

Підприємство запропонувала вищу на 48 тисяч гривень ціну. Під час аукціону фірми не понижували свої пропозиції. Очікувана вартість склала 9,56 мільйона гривень.

У торгах щодо автівок Corolla хотіло взяти участь ТОВ "Торговий дім "Євромоторс", але його не допустили до аукціону через невідповідність технічним вимогам.

Як відомо, у 2016 році Генпрокуратура за 5 мільйонів гривень придбала для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дві Toyota Camry, три Toyota Corolla та один Volkswagen T6 Caravelle.

У кінці серпня цього року ГПУ провела аукціон щодо закупівлі 2 позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 мільйона гривень кожен.

Найнижчу ціну на торгах запропонувало теж "ВіДі Автострада" із групи Джуринського.