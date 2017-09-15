ГПУ все таки купила 15 Toyota Corolla в самой дорогой комплектации

Генпрокуратура 13 сентября заключила договор с ООО "ВиДи Автострада" на поставку 15 легковых Toyota Corolla на общую сумму 9,27 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Как известно, два аукциона по закупке Генпрокуратурой новых легковых автомобилей на общую ожидаемую сумму 12,36 миллиона гривен состоялись 28-29 августа.

Отмечается, что ГПУ приобрела 15 авто Toyota Corolla в самой дорогой комплектации марки Multidrive S (вариатор) Stile по 619 тысяч гривен каждая.

Машины будут оборудованы камерой заднего вида со статической проекцией, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой Toyota Touch 2 c цветным сенсорным дисплеем 7" и шестью динамиками, передними и боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

На рынке Toyota Corolla Stile продают по 624 тысячи гривен. В базовой комплектации City автомобиль можно приобрести за 410 тысяч гривен.

Единственным конкурентом "ВиДи Автострада" из группы "ВиДи" Виталия Джуринского было ООО "Гранд-Мотор" Татьяны Дерешук и депутата Красиловского горсовета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Марии Гвоздевой.

Предприятие предложило цену на 48 тысяч гривен выше. Во время аукциона фирмы не снижали свои предложения. Ожидаемая стоимость составила 9,56 миллиона гривен.

В торгах хотело принять участие ООО "Торговый дом "Евромоторс", но его не допустили к аукциону из-за несоответствия техническим требованиям.

Как известно, в 2016 году Генпрокуратура за 5 миллионов гривен приобрела для Специализированной антикоррупционной прокуратуры две Toyota Camry, три Toyota Corolla и один Volkswagen T6 Caravelle.

В конце августа этого года ГПУ провела аукцион по закупке 2 внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 миллиона гривен каждый.

Самую низкую цену на торгах предложило тоже "ВиДи Автострада" из группы Джуринского.