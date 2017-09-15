Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ все таки купила 15 Toyota Corolla в самой дорогой комплектации

Пятница, 15 сентября 2017, 09:42

Генпрокуратура 13 сентября заключила договор с ООО "ВиДи Автострада" на поставку 15 легковых Toyota Corolla на общую сумму 9,27 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Как известно, два аукциона по закупке Генпрокуратурой новых легковых автомобилей на общую ожидаемую сумму 12,36 миллиона гривен состоялись 28-29 августа.

Отмечается, что ГПУ приобрела 15 авто Toyota Corolla в самой дорогой комплектации марки Multidrive S (вариатор) Stile по 619 тысяч гривен каждая.

Машины будут оборудованы камерой заднего вида со статической проекцией, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой Toyota Touch 2 c цветным сенсорным дисплеем 7" и шестью динамиками, передними и боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

На рынке Toyota Corolla Stile продают по 624 тысячи гривен. В базовой комплектации City автомобиль можно приобрести за 410 тысяч гривен.

Единственным конкурентом "ВиДи Автострада" из группы "ВиДи" Виталия Джуринского было ООО "Гранд-Мотор" Татьяны Дерешук и депутата Красиловского горсовета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Марии Гвоздевой.

Предприятие предложило цену на 48 тысяч гривен выше. Во время аукциона фирмы не снижали свои предложения. Ожидаемая стоимость составила 9,56 миллиона гривен.

В торгах хотело принять участие ООО "Торговый дом "Евромоторс", но его не допустили к аукциону из-за несоответствия техническим требованиям.

Как известно, в 2016 году Генпрокуратура за 5 миллионов гривен приобрела для Специализированной антикоррупционной прокуратуры две Toyota Camry, три Toyota Corolla и один Volkswagen T6 Caravelle.

В конце августа этого года ГПУ провела аукцион по закупке 2 внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 миллиона гривен каждый.

Самую низкую цену на торгах предложило тоже "ВиДи Автострада" из группы Джуринского.

Темы: Генпрокуратурагосзакупки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: