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Порівняно із сусідами Україна пасе задніх – заступник голови МВФ

П'ятниця, 15 вересня 2017, 10:40

Щоб досягти швидкого зростання економіки Україна повинна провести земельну реформу, вдосконалити управління державними підприємствами та продовжити очищення банківської системи.

Про це в інтерв’ю Економічній правді заявив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон.

За його словами, якщо Україна просунеться вперед у питаннях удосконалення управління держпідприємствами, земельної реформи та продовження очищення банківської системи, вона матиме хороші перспективи для швидшого зростання економіки та для того, щоб побачити такі стандарти життя, що наближаються до рівня життя у розвинених країнах.

"Україна пасе задніх у процесі конвергенції, якщо порівняти її з багатьма її сусідами. Важливо не заспокоюватися на досягнутому", - сказав Ліптон.

"Мовляв, вже є позитивне зростання та глобальне відновлення полегшує роботу. Україна має просуватися вперед, щоб покращити ситуацію на майбутнє", - підсумував він.

Як повідомлялося, Україна для завершення 4 перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу МВФ має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію й показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, Національний банк очікує транш від МВФ 2 млрд доларів і від Єврокомісії 600 мільйонів євро до кінця 2017 року.

Теми: МВФ
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