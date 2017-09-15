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По сравнению с соседями Украина пасет задних - заместитель главы МВФ

Пятница, 15 сентября 2017, 10:40

Чтобы достичь быстрого роста экономики Украина должна провести земельную реформу, усовершенствовать управление государственными предприятиями и продолжить очищение банковской системы.

Об этом в интервью Экономической правде заявил первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон.

По его словам, если Украина продвинется вперед в вопросах совершенствования управления госпредприятиями, земельной реформы и продолжения очищения банковской системы, она будет иметь хорошие перспективы для быстрого роста экономики и для того, чтобы увидеть такие стандарты жизни, которые приближаются к уровню жизни в развитых странах.

"Украина отстает в процессе конвергенции, если сравнить ее со многими ее соседями. Важно не успокаиваться на достигнутом", - сказал Липтон.

"Мол, уже есть положительный рост и глобальное восстановление облегчает работу. Украина должна продвигаться вперед, чтобы улучшить ситуацию на будущее", - подытожил он.

Как сообщалось, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Напомним, Национальный банк ожидает транш от МВФ 2 млрд долларов и от Еврокомиссии 600 млн евро до конца 2017 года.

Темы: МВФ
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