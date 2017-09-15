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"Запад-2017": між Міноборони Білорусі та Росії виникла суперечка

П'ятниця, 15 вересня 2017, 12:50

Міністерство оборони Білорусі спростувало заяви російського військового відомства про перекидання нових підрозділів для участі в навчаннях "Запад-2017".

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY з посиланням на прес-секретаря головного управління ідеологічної роботи Міноборони країни Володимира Макарова.

"Усі підрозділи російської складової регіонального угруповання військ, які беруть участь в навчаннях "Запад-2017", вже знаходяться на території Білорусі і взялися до виконання навчальних завдань в рамках навчань. Прибуття інших підрозділів з Росії не передбачено", - заявив він.

За словами Макарова, зараз Міноборони Білорусі проводить консультації з МО РФ з приводу заяви останнього, зробленого 14 вересня вранці.

Тоді російське військове відомство заявило, що підрозділи Західного військового округу, які залучаються до навчань "Запад-2017", почали перекидання особового складу озброєння, військової і спеціальної техніки на полігони в Білорусі.

Росія та Білорусь у четвер розпочинають спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь у четвер, 14 вересня, розпочали спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.

Теми: РосіяБілорусьарміяскандал
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