Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Запад-2017": между Минобороны Беларуси и России возник спор

Пятница, 15 сентября 2017, 12:50

Министерство обороны Беларуси опровергло заявления российского военного ведомства о переброске подразделений для участия в учениях "Запад-2017".

Об этом сообщает беларусское издание TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря главного управления идеологической работы Минобороны страны Владимира Макарова.

"Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях "Запад-2017", уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено", — заявил он.

По словам Макарова, сейчас Минобороны Беларуси проводит консультации с МО РФ по поводу заявления последнего, сделанного 14 сентября утром.

Тогда российское военное ведомство заявило, что подразделения Западного военного округа, привлекаемые к учениям "Запад-2017", начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларуси.

Как сообщалось, Россия и Беларусь в четверг, 14 сентября, начали совместные военные учения "Запад-2017", которые будут проходить до 20 сентября вдоль восточного фланга НАТО.

Темы: РосcияБеларусьармияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: