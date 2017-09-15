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Поліцейські Ізраїлю охоронятимуть Умань під час паломництва хасидів

П'ятниця, 15 вересня 2017, 13:04

Мінімум 15 офіцерів поліції Ізраїля будуть залучені до охорони громадського порядку в Умані під час щорічного паломництва хасидів.

Про це повідомляє прес-служба МВС у п'ятницю.

"Спільно з українськими колегами працюватимуть в Умані щонайменше 15 офіцерів поліції Держави Ізраїль. Про це йшлося у ході зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері", - сказано у повідомленні.

Вказується, що щорічне паломництво в Умань є найбільшим масовим заходом юдеїв поза межами Держави Ізраїль.

Згідно із прогнозом Авакова, цього місяця до України приїде понад 30 тисяч паломників-хасидів, не лише громадян Ізраїлю, а й Америки, Канади, Англії та інших держав.

За його словами, до кінця року МВС планує оснастити ключові місця для паломників інтелектуальними картами, аби у подальшому уникнути провокацій.

Українська правда

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Теми: Ізраїльполіція
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