Полицейские Израиля будут охранять Умань во время паломничества хасидов

Минимум 15 офицеров полиции Израиля будут привлечены к охране общественного порядка в Умани во время ежегодного паломничества хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу.



"Совместно с украинскими коллегами будут работать в Умани не менее 15 офицеров полиции Государства Израиль. Об этом говорилось в ходе встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с министром внутренних дел Израиля Арие Дери", - говорится в сообщении.



Указывается, что ежегодное паломничество в Умань является самым массовым мероприятием иудеев за пределами государства Израиль.



Согласно прогнозу Авакова, в этом месяце в Украину приедет более 30 000 паломников-хасидов, не только граждан Израиля, но и Америки, Канады, Англии и других стран.



По его словам, до конца года МВД планирует оснастить ключевые места для паломников интеллектуальными картами, чтобы в дальнейшем избежать провокаций.



Украинская правда