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Керрі побоюється, що Росія готує пастку на Донбасі

П'ятниця, 15 вересня 2017, 13:07

Ідея про введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі, яку підтримав президент Росії Володимир Путін, повинна бути ретельно юридично проаналізована.

Про це заявив екс-держсекретар США Джон Керрі під час щорічної конференції YES у Києві.

"Треба переконатися, що це не якась пастка", - сказав Керрі.

Він зазначив, що в першу чергу необхідно вирішити питання визначення кордону, необхідності реалізації Мінських угод, а також гарантій того, що Україна без обмежень може визначати своє майбутнє.

Також Керрі додав, що в період його керівництва Державним департаментом він неодноразово говорив Путіну про те, що треба рухатися швидше і був розчарований Мінським процесом і відсутністю адекватної реакції на домовленості в "Нормандському форматі".

"Те, що відбулося в Криму, де російське керівництво продемонструвало відверту брехню, не має прощення", - упевнений колишній Держсекретар.

Раніше повідомлялося, що Президент Петро Порошенко планує за допомогою миротворчої місії ООН повернути мир на Донбас, а також зібрати докази проти РФ для міжнародного суду.

Українська правда

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Теми: держсекретаріДонбасООНСШАРосія
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