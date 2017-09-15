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Штаб АТО уточнив, де вбили і поранили українських військових

П'ятниця, 15 вересня 2017, 13:33

Внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції 14 вересня 1 український військовий загинув, ще 2 отримали поранення.

Про це на брифінгу 15 вересня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу 1 український воїн загинув під час ворожого обстрілу української позиції "Шахта Бутовка", ще 2 отримали поранення біля Піски", - сказав Лисенко.

Бойовики вели обстріли у Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках.

Водночас у Маріуполі поліцейські затримали 29-річну жінку, яка протягом 5 місяців перебувала у лавах злочинної організації "поліція ДНР".

"Фігурант справи у минулому була співробітником поліції України. Зі слів затриманої, вона вступила до лав бандформувань під тиском та через погрози з боку бойовиків", - сказав Лисенко.

У селищі  Галицинівка Мар’їнського району Донецької області поліцейські затримали 47-річного чоловіка у камуфляжній формі з розпізнавальними знаками російсько-окупаційних військ.

"Встановлено, що у квітні-травні 2014 року він зі зброєю в руках охороняв захоплену бойовиками будівлю Донецької ОДА, але згодом залишив лави незаконних збройних формувань та працював у сільському господарстві на окупованій території. Минулого місяця він повернувся на підконтрольну Україні територію, і тепер затриманий", - розповів Лисенко.

У Слов'янську СБУ затримала інформатора бойовиків. Правоохоронці встановили, що чоловік пересувався населеними пунктами в районі проведення АТО, збирав інформацію про розташування українських військ та періодично передавав її бойовикам.

"Під час обушків за місцем проживання вилучили докази, які підтверджують співпрацю чоловіка з бойовиками. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказав Лисенко.

В Авдіївці та Маріуполі поліцейські вилучили у цивільних нелегальну зброю та боєприпаси. Зокрема, гранату ВОГ, близько 50 набоїв калібру 5,45 мм та кілька гранатометів РПГ.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті 1 військовослужбовець ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення. 

Ірина Балачук, УП

Теми: АТОДонбасвійнаЗбройні сили
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