Штаб АТО уточнил, где убили и ранили украинских военных

В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции 14 сентября 1 украинский военный погиб, еще 2 получили ранения.

Об этом на брифинге 15 сентября сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки 1 украинский воин погиб во время вражеского обстрела украинского позиции "Шахта Бутовка", еще 2 получили ранения около Пески", - сказал Лысенко.

Боевики вели обстрелы в Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях.

В то же время в Мариуполе полицейские задержали 29-летнюю женщину, которая в течение 5 месяцев находилась в рядах преступной организации "полиция ДНР".

"Фигурант дела в прошлом была сотрудником полиции Украины. По словам задержанной, она вступила в ряды бандформирований под давлением и из-за угроз со стороны боевиков", - сказал Лысенко.

В поселке Галициновка Марьинского района Донецкой области полицейские задержали 47-летнего мужчину в камуфляжной форме с опознавательными знаками российско-оккупационных войск.

"Установлено, что в апреле-мае 2014 года он с оружием в руках охранял захваченное боевиками здание Донецкой ОГА, но впоследствии покинул ряды незаконных вооруженных формирований и работал в сельском хозяйстве на оккупированной территории. В прошлом месяце он вернулся на подконтрольную Украине территорию, и теперь задержан", - рассказал Лысенко.

В Славянске СБУ задержала информатора боевиков. Правоохранители установили, что мужчина передвигался населенными пунктами в районе проведения АТО, собирал информацию о расположении украинских войск и периодически передавал ее боевикам.

"Во время обысков по месту жительства изъяли доказательства, подтверждающие сотрудничество мужчины с боевиками. Ему объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Лысенко.

В Авдеевке и Мариуполе полицейские изъяли у гражданских лиц нелегальное оружие и боеприпасы. В частности, гранату ВОГ, около 50 патронов калибра 5,45 мм и несколько гранатометов РПГ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 28 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в результате 1 военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

Ирина Балачук, УП