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Патрульну поліцію наділили новими функціями

П'ятниця, 15 вересня 2017, 16:31

З 17 вересня усі послуги у сфері безпеки дорожнього руху надаватиме патрульна поліція.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Відтепер до компетенції Департаменту патрульної поліції буде відноситись також і контроль за безпекою дорожнього руху під час пасажирських та вантажних перевезень, їх супроводження та оформлення усіх необхідних на це документів.

Крім того, патрульна поліція надаватиме послуги з розроблення і видачі дозволів на перевезення небезпечних вантажів.

Також на офіційному веб-сайті Департаменту патрульної поліції з’являться нові розділи з необхідною інформацією, зокрема про графік перевірок діяльності перевізників.

Українська правда

Теми: поліціядорогиавто
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