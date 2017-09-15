Патрульную полицию наделили новыми функциями

С 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения будет предоставлять патрульная полиция.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отныне к компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых на это документов.

Кроме того, патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче разрешений на перевозку опасных грузов.

Также на официальном сайте Департамента патрульной полиции появятся новые разделы с необходимой информацией, в частности о графике проверок деятельности перевозчиков.

Украинская правда