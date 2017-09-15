Колишня шеф судді Чауса переписала дім і квартиру на матір

Голова Дніпровського районного суду Києва Неля Ластовка у 2016 році задекларувала користування двома квартирами площею 95 і 119 кв. м. та будинком на 230 "квадратів", оформленими на свою 68-річну матір Людмилу Іссарь.

Про це повідомляє Bihus.info.

"Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, будинок площею 230 кв. м. Людмила Іссарь придбала у серпні 2009 року. А 120-метрова квартира по вулиці Срібнокільській, 12 спершу була виділена родині Ластовок у якості службової та в 2014 році приватизована на матір", – йдеться в матеріалі.

Також зазначається, що квартирою площею 95 кв. м. родина судді користувалась з 2007-го року, але в липні 2017-го була продана.

У власності самої Нелі Ластовки, згідно з її декларацією, є лише три земельні ділянки у Київській області загальною площею близько півгектара.

Неля Ластовка сайт ВРП

Чоловік судді Вадим Ластовка у 2007-2012 роках працював заступником прокурора Київської області.

"Вже на наступний день після свого звільнення, 31 травня 2012 року, він витратив більше 50 тисяч доларів за тодішнім курсом на купівлю новенького автомобіля Toyota Camry, а ще через рік - близько 95 тисяч на Mercedes-Benz ML 350", – повідомляє автор матеріалу.

Журналіст також розповідає, з посиланням на реєстр МВС, що в червні цього року Вадим Ластовка став власником нового BMW 520 D, ціна на який стартує від 49 тисяч доларів.

Батько колишнього прокурора Василь Ластовка у 2014 році став власником квартири площею 54 кв. м в елітному житловому комплексі "Престиж Хол" на Анрі Барбюса, 37/1. Як зазначає автор, ціни на подібні квартири від забудовника на даний час складають 2,3 млн гривень.

Окрім цього, 22-річний син судді Владислав Ластовка володіє автомобілем Audi A6 2010 року випуску.

Згідно з декларацією, Неля і Вадим Ластовки зберігають готівкою 180 тисяч гривень і 37 тисяч доларів та 14 тисяч доларів – на банківських рахунках.

Суддя Неля Ластовка 23 січня 2014 року своїми рішеннями позбавила прав на керування на чотири і шість місяців трьох "автомайданівців".

Крім того, ЗМІ також повідомляли, що правоохоронці збиралися перевірити Нелю Ластовку у справі викриття на хабарі судді Дніпровського райсуду міста Києва Миколи Чауса, підозрюючи, що без допомоги Ластовки Чаус не міг би постійно потрапляти по системі розподілу на резонансні справи.

28 березня 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Нелю Ластовку від здійснення правосуддя до ухвалення або скасування подання на її звільнення.