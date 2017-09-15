Бывшая шеф судьи Чауса переписала дом и квартиру на мать

Председатель Днепровского райсуда Киева Неля Ластовка в 2016 году задекларировала пользование двумя квартирами площадью 95 и 119 кв. м. и домом на 230 "квадратов", оформленными на свою 68-летнюю мать Людмилу Иссарь.

Об этом сообщает Bihus.info.

"Согласно Реестру прав на недвижимое имущество, дом площадью 230 кв. м. Людмила Иссарь приобрела в августе 2009 года. А 120-метровая квартира по улице Срибнокильской, 12 сначала была выделена семье Ластовок в качестве служебной и в 2014 году приватизирована на мать", - говорится в материале.

Также отмечается, что квартирой площадью 95 кв. м. семья судьи пользовалась с 2007 года, но в июле 2017 года была продана.

В собственности самой Нелли Ластовки, согласно ее декларации, находятся только три земельных участка в Киевской области общей площадью около полгектара.

Муж судьи Вадим Ластовка в 2007-2012 годах работал заместителем прокурора Киевской области.

"Уже на следующий день после своего увольнения, 31 мая 2012 года, он потратил более 50 тыс. долларов по тогдашнему курсу на покупку новенького автомобиля Toyota Camry, а еще через год - около 95 тыс. на Mercedes-Benz ML 350", - сообщает автор материала.

Журналист также рассказывает, со ссылкой на реестр МВД, что в июне этого года Вадим Ластовка стал владельцем нового BMW 520 D, цена на который стартует от 49 тыс. долларов.

Отец бывшего прокурора Василий Ластовка в 2014 году стал владельцем квартиры площадью 54 кв. м в элитном жилом комплексе "Престиж Холл" на Анри Барбюса, 37/1. Как отмечает автор, цены на подобные квартиры от застройщика в настоящее время составляют 2,3 млн. гривен.

Кроме этого, 22-летний сын судьи Владислав Ластовка владеет автомобилем Audi A6 2010 года выпуска.

Согласно декларации, Неля и Вадим Ластовка хранят 18 тыс. гривен и 37 тыс. долларов наличными и 14 тыс. долларов - на банковских счетах.

Судья Неля Ластовка 23 января 2014 своими решениями лишила прав на вождение на четыре и шесть месяцев трех "автомайдановцев".

Кроме того, СМИ также сообщали, что правоохранители собирались проверить Нелю Ластовку в деле разоблачения на взятке судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозревая, что без помощи Ластовки Чаус не мог бы постоянно попадать по системе распределения на резонансные дела.

28 марта 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Нелю Ластовку от правосудия до принятия или отмены представления на ее освобождение.