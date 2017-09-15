Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Північний потік-2" не має замінити транзит газу через Україну – віце-президент ЄК

П'ятниця, 15 вересня 2017, 18:21

Попри дискусії у ЄС щодо перспектив будівництва "Північного потоку-2", в Європейському Союзі мають спільну позицію щодо збереження транзиту газу через Україну.

Про це віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив у виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Північний потік-2"  є комерційною річчю, а тому доцільність його будівництва є об’єктом дискусій всередині ЄС. Але одночасно, і це дуже важливо, у ЄС існує спільна позиція, що він не має вплинути на транзит газу через Україну", - заявив він.

У червні Єврокомісія попросила держави-члени надати їй мандат на ведення переговорів безпосередньо з Росією. Для надання мандату необхідно отримати кваліфіковану більшість, тобто дозвіл мають дати 21 з 28 країн ЄС.

Німеччина, головний бенефіціар проекту, підтримує  "Північний потік-2" з економічних міркувань, заявивши, що він додасть ресурсів на ринок і знизить ціни.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Європейська правда

Теми: газЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
газ
ЄС хоче спільно купувати не російський газ на постійній основі
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
17:15
Ракетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
Усі новини...
Реклама: