"Северный поток-2" не заменит транзит газа через Украину – вице-президент ЕК

Несмотря на дискуссии в ЕС относительно перспектив строительства "Северного потока-2", в Европейском Союзе есть общая позиция по сохранению транзита газа через Украину.

Об этом вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил в выступлении во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Северный поток-2" – коммерческий проект, а потому целесообразность его строительства является объектом дискуссий внутри ЕС. Но одновременно, и это очень важно, в ЕС существует общая позиция, что он не должен повлиять на транзит газа через Украину", - заявил он.

В июне Еврокомиссия попросила государства-члены предоставить ей мандат на ведение переговоров непосредственно с Россией. Для предоставления мандата необходимо получить квалифицированное большинство, то есть разрешение должны дать 21 из 28 стран ЕС.

Германия, главный бенефициар проекта, поддерживает "Северный поток-2" по экономическим соображениям, заявив, что он привнесет ресурсы на рынок и снизит цены.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Европейская правда