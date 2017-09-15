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Бойовики вдалися до обстрілів на всіх напрямках – штаб

П'ятниця, 15 вересня 2017, 18:57

Бойовики на Донбасі від опівночі 14 разів порушили перемир’я.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що сили АТО 5 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в районі проведення АТО не зазнала серйозних змін. Бойовики продовжили обстріли українських укріплень на усіх напрямках, поодиноко використовуючи і міномети калібру 82 міліметри", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що на Луганському напрямку російські окупанти випустили 15 мін по позиціях сил АТО поблизу Новотошківського.

"На Приморському напрямку противник тричі зі стрілецької зброї відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО в районі Талаківки. А під ворожим вогнем із гранатометів двічі опинились наші укріплення на підступах до Водяного", - повідомили в штабі АТО.

Також там повідомили, що на Донецькому напрямку "великокаліберні кулемети окупантів працювали поблизу Зайцевого та Авдіївки".

Зазначається, що був зафіксований обстріл зі стрілецької зброї біля шахти Бутівка.

Українська правда

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Теми: АТОДонбас
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