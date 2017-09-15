Бойовики вдалися до обстрілів на всіх напрямках – штаб
Бойовики на Донбасі від опівночі 14 разів порушили перемир’я.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
Зазначається, що сили АТО 5 разів відкривали вогонь у відповідь.
"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в районі проведення АТО не зазнала серйозних змін. Бойовики продовжили обстріли українських укріплень на усіх напрямках, поодиноко використовуючи і міномети калібру 82 міліметри", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що на Луганському напрямку російські окупанти випустили 15 мін по позиціях сил АТО поблизу Новотошківського.
"На Приморському напрямку противник тричі зі стрілецької зброї відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО в районі Талаківки. А під ворожим вогнем із гранатометів двічі опинились наші укріплення на підступах до Водяного", - повідомили в штабі АТО.
Також там повідомили, що на Донецькому напрямку "великокаліберні кулемети окупантів працювали поблизу Зайцевого та Авдіївки".
Зазначається, що був зафіксований обстріл зі стрілецької зброї біля шахти Бутівка.
Українська правда