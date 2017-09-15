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Боевики обстреливали силы АТО на всех направлениях - штаб

Пятница, 15 сентября 2017, 18:57

Боевики на Донбассе с полуночи 14 раз нарушили перемирие.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что силы АТО 5 раз открывали огонь.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела серьезных изменений. Боевики продолжили обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя и минометы калибра 82 миллиметра", - говорится в сообщении.

Указывается, что на Луганском направлении российские оккупанты выпустили 15 мин по позициям сил АТО вблизи Новотошковское.

"На Приморском направлении противник трижды из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям сил АТО в районе Талаковка. А под вражеским огнем из гранатометов дважды оказались наши укрепления на подступах к Водяного", - сообщили в штабе АТО.

Также там сообщили, что на Донецком направлении "крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи зайцев и Авдеевки".

Отмечается, что был зафиксирован обстрел из стрелкового оружия у шахты Бутовка.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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