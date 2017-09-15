Прокуратура Криму відкрила справу щодо катування Параламова

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення представниками окупаційної влади низки злочинів насильницької спрямованості щодо громадянина України Рената Параламова.

Про це повідомила прес-служба відомства за результатами розгляду звернення виконувача обов’язків міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Вказане кримінальне провадження розпочате за попередньою правовою кваліфікацією за ст. ст. 127 (катування), 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 162 (порушення недоторканності житла), 373 (примушування давати показання) КК України та в його межах слідством будуть встановлюватися усі обставини події та особи, які причетні до протиправних дій відносно Рената Параламова.

Родичі й адвокати кримчанина Рената Параламова, якого знайшли 14 вересня на автовокзалі Сімферополя після того, як напередодні його відвезли в невідомому напрямку люди в масках, повідомили, що Параламова сильно побили – "до нерухомого стану".

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку Параламова провели обшук, який силовики назвали "обстеженням і слідчими діями".

За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як "боротьбу з інакомисленням".